財政司司長陳茂波今日宣讀任內新一份《財政預算案》，推出總值約 95 億元的措施，當中有不少政策惠及本地中小企：

(1) 寬減利得稅

寬減 2020／21 課稅年度百分之百的利得稅，上限為一萬元，全港 128,000 家企業受惠，有關扣減會在 2020／21 課稅年度的最終應繳稅款反映。

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(2) 寬減非住宅物業差餉

寬減2021／22 年度四季的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季 5,000 元為上限，其後兩季以每戶每季 2 千元為上限，估計涉及 ４２ 萬個非住宅物業。

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(3) 寬免商業登記費

寬免 2021／22 年度的商業登記費，讓一百五十萬名業務經營者受惠。

(4) 寬減應繳水費及排污費

由今年 4 月起，繼續寬減非住宅用戶百分之七十五的應繳水費及排污費。每戶每月寬減額上限分別為兩萬元及一萬二千五百元，為期 8 個月，25 萬個非住宅用戶受惠。

(5) 寬減租金

由今年 4 月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的 75% 租金及費用，為期 6 個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲 100% 租金寬免。

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(6) 中小企融資擔保計劃

為繼續紓緩中小企資金周轉壓力，當局將百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底。為進一步提高每家企業最高貸款額，由 12 個月僱員薪金及租金的總和增至 18 個月，上限由 500 萬元增至 600 萬元；最長還款期由 5 年延長至 8 年；以及將「還息不還本」安排，由最長 12 個月增至 18 個月。

(7) 發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金

政府將注資 15 億元，分階段擴大資助地域範圍，由 20 個經濟體大幅增加至 37 個，以涵蓋所有與香港已簽署促進和保護投資協定的經濟體，並將每家企業的資助上限由 400 萬元提高至 600 萬元，支援它們充分利用投資協定提供的更佳保障，發展更多樣化市場。

(8) 支援旅遊業

預留 7 億 6500 萬元，支持旅發局重振旅遊業的工作。旅發局相繼推出「旅遊·就在香港」和「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，以帶動本地氣氛和消費、在客源市場進行推廣和保持曝光，並會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，促銷優惠吸引旅客。

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