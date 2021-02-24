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【營銷策略】設彩妝品牌・賣潮流玩具 　名創優品加推子品牌轉型新零售

商管策略 08:57 2021/02/24

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新冠肺炎疫情雖然為市場帶來不確定因素，但內地零售品牌名創優品（MINISO）早前不斷推出子品牌，由彩妝到潮流玩具也有。品牌在疫市下仍推出新品牌，希望實現多元化經營，將名創優品變成新零售平台。

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名創優品分別在去年 1 月及 12 月推出彩妝集合店 WOW COLOUR 和潮流玩具集合店 TOP TOY ，兩者在極短時間在中國開設多間分店，其中 TOP TOY 去年已在內地 5 個城市開設 9 間分店。名創優品還宣布，Art Toy 將成為品牌未來的策略重點產品類別。

名創優品之所以能夠在短時間內開設新品牌，跟其商業模式有關。名創優品採用初期的商業模式，並以品牌在產業鏈的經驗，因而可以在已有的產品庫或整個市場中找出最流行、有發展前景的產品細分領域，快速拓展出新業務。

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據名創優品公布的業績顯示，2021 年第一財季，其營業額為 20.721 億元人民幣，淨虧損為 16.67 億元。公司出現巨額虧損是由於期內疫情對公司國際業務造成負面影響。

新冠肺炎疫情期間名創優品海外地區分店需要縮短營業時間或關閉，以及因疫情導致的停運，令品牌在國際業務收入減少 70.5%。截至 2020 年 6 月 30 日，名創優品在全球擁有 4,335 間門市。

名創優品現時的規模下，在中國一、二線城市早已飽和，要想維持增長，名創優品在經營策略上只能繼續國際化或開拓新品牌。

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Photo：Wpcpey、WOW COLOUR、TOP TOY

撰文 : 廖淑瑩

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