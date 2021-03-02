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【疫市營商】利潤低但可加強接觸面　商業活動轉網上收入反升近2成

數碼轉型 09:35 2021/03/02

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新冠肺炎肆虐，活動紛紛取消，壓縮了活動企劃公司的生存空間，有公司在疫情裏開拓虛擬活動業務，收入不跌反升。

Ichi Events 聯合創辧人 Kerry Lee  說：「我們會策劃體驗式活動、Pop-up Shop，又或者幫一些公司籌辦開幕典禮、高峰會等等。公司 2018 年成立，過往 9 成都活動是實體；2019 年大約做了 20 場活動，但受新冠肺炎疫情影響，2020 年我們只在 1 月做到 1 場實體活動，其餘活動因為限聚令、抗疫原因都紛紛取消。」

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Ichi Events 很快決定轉型，全力把研討會以至文創等活動轉為網上舉行，全年做了近 60 場。 Kerry  指出，實體和虛擬活動各有好處，雖然後者利潤較低，但接觸面更廣，參加者只需簡單登記即可參與，參與人數也不受場地限制又能重溫節目，故在新冠肺炎疫情裏廣受歡迎。正因如此，公司的業務這 1 年裏回升近 20 %。

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能在新冠肺炎疫情裏轉身得快有賴於過往經驗。她說：「要經營虛擬活動，技術掌握固然關鍵，主導者的角色也很重要。技術人員有時不明白客戶需要，而我們的角色便是主導製作，務求效果好之餘，也可以適切到主辦方。」

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Kerry 指實體活動的互動性較深，所以新冠肺炎疫情緩和後亦有再次舉辦實體活動，但他們不會放棄網上。她解釋：「2021 年我們已辦了 4 場活動，例如繪本展，但模式和之前有些分別，之前可能活動會做一星期，因為時期短，人流太密集，現在我們會將時間拉長，參加者可能同時只有 10 個人在會場，但時間就不止 1 星期了。未來我們也正計劃直播展覽，希望新模式可以各取所長。」

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撰文 : 陳文政

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