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【營銷策略】區區有 DONKI！ 優品360・759阿信屋如何應對？

商管策略 13:29 2021/02/23

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DON DON DONKI 驚安之殿堂每次在香港開新分店都會引起話題，而公司最新在港發展大計更令外界嘩然。公司香港 DONKI 分店由目前 6 間，增至全港 24 間，隨時區區有 DONKI ！面對 DONKI 的擴展計劃，為同樣主打日本產品的優品360 和 759阿信屋增添對手。

香港區區都開 Donki？驚安殿堂之野望！業績報告揭示在港擴充計劃見下頁

據日本驚安之殿堂最新一份海外業務計劃書，集團目標在 2024 年 6 月前，將全球分店數目增至 126 間。其中在亞洲區增設 76 間分店 、香港增至 24 間 、新加坡增至 23 間，台灣增至 6 間。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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計劃書中亦提到個別店舖的銷售成續，其中 DONKI 將軍澳 Monterey Place 分店，去年 12 月的營業額為 5.91 億日圓（約港幣 4,349 萬元）。店內單是售出吞拿魚類貨品的營業額就達 2,634 萬日圓（約港幣 200 萬元) 。

健康食品需求大配合數碼營銷 湯包銷量逆市增10倍見下頁

DONKI 在香港計劃開設多間分店，為同樣主打日本產品的優品360 和 759阿信屋增添對手。其中在香港擁有 173 間分店的 759阿信屋，其母企 CEC國際的業績顯示，截至去年 4 月底止，賺 1,234.9 萬元，5 年來首次錄得年度盈利。

居家抗疫新鮮食品需求急升 中港資企業鬥快開超市見下頁

759阿信屋採取「產地直送」的入貨模式，超過 9 成商品透過採購團隊於原產地自行進口，日韓直送的進貨份額佔約 46%。但受疫情影響運輸，令店內產品種類減少。

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Photo：Don Don Donki、759阿信屋、優品360

撰文 : 廖淑瑩

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