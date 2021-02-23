【SME學堂】藍色波浪插圖　麥當勞極簡風包裝　顧客新鮮兼提高員工效率？

繼漢堡王（Burger King）換上新 Logo 後，另一快餐店品牌麥當勞（McDonald's）事隔 4 年也換上新包裝。這次的新包裝也跟上潮流，使用「極簡風」設計。新設計除了為消費者帶來新鮮感，同時可提升員工的工作效率。

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麥當勞以往的食品包裝，以食物圖片和大型文字為主，這次公司換成各種簡約的插圖，例如「魚柳包」的包裝紙能看到藍色海浪，配搭乾淨的白色背景，上面寫著產品的名字。至於原本已經很簡約的薯條盒並沒有太大變化，仍是經典的紅色外殼，盒裏還有一條條筆直的薯條紋路，看起來十分可愛。

負責設計麥當勞新包裝的 Pearlfisher 創意總監 Matt Sia 表示，希望透過簡單的插圖令包裝易於識別，在美學上將其最小化，最重要的是在情感上也令人愉悅。

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對於消費者來說，新包裝是一種極具視覺記憶的設計。此外，系統化的視覺設計，也能讓員工快速辨認食品，提高工作效率。對於麥當勞而言，他們透過新的視覺設計系統，能夠趕上潮流，為消費者帶來新鮮感。

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Photo：McDonald's