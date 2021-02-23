  • 25°C
香港時間 : 2021223日 (週二) 16:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】藍色波浪插圖　麥當勞極簡風包裝　顧客新鮮兼提高員工效率？

商管策略 14:02 2021/02/23

分享：

繼漢堡王（Burger King）換上新 Logo 後，另一快餐店品牌麥當勞（McDonald's）事隔 4 年也換上新包裝。這次的新包裝也跟上潮流，使用「極簡風」設計。新設計除了為消費者帶來新鮮感，同時可提升員工的工作效率。

簡簡單單刺激顧客食慾 Burger King 換品牌Logo配合環保見下頁

麥當勞以往的食品包裝，以食物圖片和大型文字為主，這次公司換成各種簡約的插圖，例如「魚柳包」的包裝紙能看到藍色海浪，配搭乾淨的白色背景，上面寫著產品的名字。至於原本已經很簡約的薯條盒並沒有太大變化，仍是經典的紅色外殼，盒裏還有一條條筆直的薯條紋路，看起來十分可愛。

負責設計麥當勞新包裝的 Pearlfisher 創意總監 Matt Sia 表示，希望透過簡單的插圖令包裝易於識別，在美學上將其最小化，最重要的是在情感上也令人愉悅。 

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

改Logo一定好？Google新圖示用戶員工齊「負評」 原因：辨識度太低見下頁

對於消費者來說，新包裝是一種極具視覺記憶的設計。此外，系統化的視覺設計，也能讓員工快速辨認食品，提高工作效率。對於麥當勞而言，他們透過新的視覺設計系統，能夠趕上潮流，為消費者帶來新鮮感。

可口可樂 「填充題」新包裝 顧客填新年心願中更勝sell Logo（有片）見下頁

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

 【管好MPF】BCT專家出謀獻策 扣稅入返自己袋

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：McDonald's

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【SME學堂】提高品牌形象兼倡議環保　Lacoste 換 Logo 收入大增276％！
2020/10/08
【SME學堂】提高品牌形象兼倡議環保　Lacoste 換 Logo 收入大增276％！
【SME學堂】改Logo包裝轉運！老牌炸雞店改頭換面成網紅打卡熱點
2020/06/05
【SME學堂】改Logo包裝轉運！老牌炸雞店改頭換面成網紅打卡熱點
商業營銷 麥當勞 漢堡 快餐店 設計

下一篇文章

【營銷策略】區區有 DONKI！ 優品360・759阿信屋如何應對？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣