【大灣商機】前海去年企業註冊年增 13％　 IT業最吃香兼推港澳青年招聘計劃

港府推出多項措施支援本港企業和青年到大灣區發展，近年也有不少企業到前海發展。去年在當地註冊的企業同比增加 13% ，而當局為了招募人才，更舉辦招聘計劃和人才清單，當中以資訊科技行業最短缺。

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前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民透露，去年在前海深港合作區註冊的企業同比增長 13%，累積註冊港資企業有 1.13 萬間。他又指，未來會加快規劃建設「兩城六區一園一場六鎮雙港」，當中包括前海深港國際金融城、深港文創小鎮等，預計新增 600 萬平方米行業空間。

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除了發展各行業專屬園區，招聘港澳青年也是重點計劃。前海當局跟順豐、京東等 19 間企業，開展前海青年招聘計劃，提供 141 個職位。此外，當局亦推出類似香港「優才計劃人才清單」，列出急需招聘的行業空缺，如風險核保師、企業數碼化管理師等 50 種人才短缺的行業。

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