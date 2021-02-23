Good Mask 新推三大新系列口罩 千鳥格．羽毛．圖騰 Lv3 獨立裝售 $80 盒

香港口罩廠 Good Mask 將推出三個新系列口罩。



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今次廠方共推出三個新系列口罩，包括為 : 千鳥格、羽毛和圖騰。千鳥格只有 5 種顏色選擇，羽毛則有黑白兩色。圖騰款會在口罩上印有大象民族風圖騰圖案，只有三色選擇。口罩尺寸為成人 17.5cm，同為 Level 3 水平，售價皆為 $80/30 個。



由即日起，買家在官網買滿 $300 ，口罩將免費送到買家府上或指定地址。

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Good Mask 口罩規格

-BFE >99%

-PFE >99%

-VFE >99%

-ASTM Level 3

-EN14683 TYPE II R

-香港製造

-30 個獨立包裝

-17.5cm 成人



售價:$80

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。