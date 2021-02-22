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MEDEIS Lv2 彩色口罩優惠 特價售 $79/50 個

行內熱話 23:51 2021/02/22

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莎莎表示，正以特價發售 MEDEIS  Lv2 彩色口罩優惠。
            
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次店方在門市和網店以特價發售 MEDEIS 成人口罩，包裝的顏色分別為白色/粉紅色/粉紫色。口罩為 Level 2 水平，一盒 50 個，售價為 $79。

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【其他內容】  附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

 MEDEIS口罩規格

-3層保護設計
-ASTM LEVEL 2
-BFE>99%, PFE>99%,VFE>97%
-通過液體阻隔能力測試，能夠有效阻隔飛沫
-高透氣性保障呼吸舒適度, 柔軟耳帶可長時間佩帶
-50個一盒、每5片為獨立包裝
-尺寸：175MMX95MM
-中國製造

售價:$79

口罩購買連結<<<

【其他內容】   Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩
 
【其他內容】   韓國製造 Airish plus KF94 4 層立體口罩 日本城賣 $2.8個
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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