MEDEIS Lv2 彩色口罩優惠 特價售 $79/50 個

莎莎表示，正以特價發售 MEDEIS Lv2 彩色口罩優惠。



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今次店方在門市和網店以特價發售 MEDEIS 成人口罩，包裝的顏色分別為白色/粉紅色/粉紫色。口罩為 Level 2 水平，一盒 50 個，售價為 $79。

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MEDEIS口罩規格

-3層保護設計

-ASTM LEVEL 2

-BFE>99%, PFE>99%,VFE>97%

-通過液體阻隔能力測試，能夠有效阻隔飛沫

-高透氣性保障呼吸舒適度, 柔軟耳帶可長時間佩帶

-50個一盒、每5片為獨立包裝

-尺寸：175MMX95MM

-中國製造



售價:$79

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。