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【疫市營商】拯救旅遊業？ 泰國擬將景點加入比特幣支付

業界頭條 07:26 2021/02/23

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全球新冠肺炎疫情持續，旅遊業大受打擊，最近泰國正籌加密貨幣（Cryptocurrency）拯救旅遊業。最近比特幣（bitcoin）兌美元連續創新高，泰國觀光局正研究將觀光景點加入比特幣支付方式成為先行者，吸引持有加密貨幣的旅客。

根據《曼谷郵報》引述 Dalia Research 2018 年報告指，日本國民使用比特幣為 11% ，德國和美國的國民使用比特幣則為 9%，全球平均值 7%。

旅發局新一輪「賞你遊香港」 參與旅行社：4月後亞洲旅遊市場復甦見下頁

報道又指，泰國觀光局針對日本旅客，正計劃將比特幣加入觀光旅遊景點。國觀光局局長 Yuthasak Supasorn 表示：「我們正為泰國加密貨幣市場做好準備，吸引高消費旅客，特別是年輕和富裕世代。」Yuthasak 承諾加密貨幣使用隨中央銀行規範。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

【旅遊寒冬】國際旅遊業去年損失逾10萬億！業界望今年復甦・2023年回復正常見下頁

根據英國廣播公司（BBC）報道指，2019 年中國旅客佔泰國 3970 萬旅客中 27%以上；內容引述商業分析公司 Fitch Solutions 報告，泰國的旅遊收入約佔全國本地生產總值（GDP） 13％至14％。

【旅遊業冰封】訪日旅客創20年新低 淺草．秋葉原現店舖倒閉潮？見下頁

泰國國家經濟社會發展局（the National Economic and Social Development Council）公布《2020年第 4 季經濟表現及 2021 展望》報告，當中泰國旅遊收入錄得 1,590 億泰銖（港幣 410 億元）比上一季度減少 45.1％，比 57.1％ 略有改善上一季度減少。

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Photo：泰國觀光局、Duncan Rawlinson

撰文 : 鍾采餘

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