【環保回收口罩】澳洲大學用廢棄口罩修路 300 萬個口罩可建 1km 車路

疫情下口罩成為人們生活必需品，去年據《環境科學與技術》雜誌一份報告所提，全球每月使用的口罩和手套數量，估計達 1,940 億個，數據的確驚人。確實，用過的口罩在世人眼中是一件不折不扣的垃圾，但對澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）研究團隊而言，當中實為修建道路的重要材料。



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澳洲墨爾本皇家理工大學（RMIT University）研究團隊近日研用廢棄口罩來修建道路，例如建造 1km 雙線車路的話，就需使用 300 萬個口罩，而此舉變相可將運往堆積區棄置的垃圾數量，減少 93 噸。研究團隊之所以能將口罩廢物利用，是將口罩的不織布材質切碎，然後跟 RCA 混凝土廢物（即是拆卸建築物後的混凝土殘骸）混合，成為符合土木工程標準的新型建築物料來修路。團隊除了發現，口罩不織布材質及 RCA 混凝土廢物的混合最佳比例為 1:99 外，也證實這種新型建築物料的延伸性和柔韌度都比傳統建築物料為佳。

研究團隊第一作者 Mohammad Saberian 表示，這項研究最初只是想探求口罩應用修建道路的可行性，但結果是不只有效，且可帶來效益。至於團隊教授 Jie Li 提到，研究靈感是源於人們亂拋口罩在街上的情景，因此令團隊得到啟發，試試能否用口罩修路。



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