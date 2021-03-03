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【疫市營商】夥KOL提高宣傳效果　健身教練創重量訓練女裝服飾品牌

商管策略 12:44 2021/03/03

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新冠肺炎疫情雖然打擊各行各業，但創業成為不少人的出路。有健身教練在疫情期間投資 6 位數，針對進行重量訓練的女士，推出運動服飾品牌，在本地運動服飾市場突圍而出。

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Joemary Leung 原先是健身教練，平日常穿著運動服飾，因此對運動服飾比較有要求。但她發現，市場上的女性運動服裝大多是專為瑜伽而設，而針對重量訓練的服裝則較少，因此她在去年 11 月正式創立 MY FITNATURE ，填補市場缺口。

Joemary 雖然曾經穿著不少運動品牌的服飾，但對如何由零開始生產服飾也成為創業的一大挑戰。她表示，由找廠商打版、製作網站、拍攝等都是獨自構思，投資近 15 萬港元。

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面對市場上有不少女性運動服飾品牌，Joemary 有一套宣傳方法讓品牌立足。雖然品牌現時只設在官網銷售，但 Joemary 不時會向有進行重量訓練的網絡紅人 (KOL) 或健身教練，贊助她們服飾，從而宣傳自己的品牌。

Joemary 透露，雖然早前健身中心關閉影響銷售額，但最近跟 KOL 合作後，產品銷售額比開業初期上升 30% 至 40%。至於未來，她希望每季能夠推出新產品，並在產品物料和設計進行改良，貼近市場需要。

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撰文 : 廖淑瑩

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