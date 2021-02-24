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【疫市營商】教編程毋須坐定定上堂　港產科技教育平台拓倫敦東京市場

數碼轉型 12:12 2021/02/24

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疫情下不少公司都要數碼轉型，要吸收更多新技術。

新冠肺炎肆虐，企業紛紛數碼轉型，員工必須學習新技能適應環境，但疫情限聚令下很多人在家工作（WFH），未必能到訓練中心上課。有香港本地科技教育平台推出成年人編程課程，毋須到課室，一部電腦隨時上堂；培訓業務更已衝出香港，在倫敦、東京開設分部。

Preface Coding 創辦人盧炳棠（Tommie）) 說：「我們公司 2015 年創立時以教導小朋友編程為主，直到大約 3 年前開始教導成年人編程，隨著平台架構亦愈來愈完善，我們提出『去中央化』的概念，不再在班房裏上堂，而是到對方公司會議室或者第三方場地，例如咖啡店裏上堂。」

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一部電腦隨時上堂概念剛推出時受到不少質疑，盧炳棠認為，「後疫情時代」大家都定要掌握科技、編程相關知識，不然難以跟隨市場步伐。

事實上，新冠肺炎疫情下不少培訓中心因無法開放或顧客害怕傳染不敢上課，生意大跌 6、7 成，毋須依賴教室的  Preface Coding 生意卻大增 260%，其後更將模式複製到倫敦和東京，並獲得融資。

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盧炳棠說：「數據科學或網頁程式設計現在非常熱門，它們能夠作為數據分析的應用，不少大機構在聘請中高層時都會委託我們培訓，務求入職時他們可以迅速適應新環境。用科技輔助教育的優點是能夠將資源更有效和合理運用，傳統教育 1 位老師要在班房上對 40 個學生，每個學生都用同一份教材，透過平台不僅能夠尋找到更多老師，減低師生比例甚至做到一對一教學，教材上亦可利用 AI（人工智能）選出最適合學生程度的筆記，提高學習效率。」

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撰文 : 陳文政

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