連鎖咖啡店在日本市場佔有率高，除了星巴克（Starbucks），客美多咖啡（Komeda's Coffee；コメダ珈琲店）也是當地的連鎖品牌。但兩者在新冠肺炎疫情下獲利情況各有不同，客美多咖啡去年 11 月 30 日的前 9 個月營業利潤為 42.74 億日圓（約港幣 3.14 億元），雖比去年同期跌 27.6%，但仍超過星巴克 5 倍，而品牌的 3 項商業策略更成為賺錢關鍵。

（1）加盟模式減少人事費用。

跟直營模式的星巴克不同，客美多咖啡採用加盟模式營運。兩者在「人事費用比例」相差甚遠。直營店要接觸多數的個人消費者，所以店舖員工較多; 至於客美多咖啡由於顧客都是公司法人（即加盟店），所以總部的業務人數毋須太多。

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當業績下跌時，直營店需要負擔龐大的人事費用，相對會比加盟模式營運的公司還辛苦。但在新冠肺炎疫情影響之下，營業費用差異，當在兩間公司採取不同策略時，結果會非常不同。

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（2）選址隨時影響生意額。

客美多選址方法與星巴克不同，雖然會在鬧市中看到其分店，但品牌主力是在「非核心地段」，如住宅區或有停車場的大馬路旁。因為咖啡店需要的空間較大，鬧市區的租金、裝修費用高昂，令客美多的開店策略以二線區域為主。因星巴克的分店大多在工貿區，在新冠肺炎疫情期間上班族紛紛在家工作（WFH）時，星巴克的生意額必然大跌。

相反，客美多因選址不同，相對影響較細。這也反映在其營業額上：客美多去年 11 月 30 日的前 9 個月營業額為 212 億 4,100 萬日圓（約港幣 15.59 億元），雖比去年同期跌 8.2%，但在疫市下表現已算不俗。

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（3）製作模式靈活改變。

星巴克和客美多在咖啡製作的模式各有不同。前者是在店內逐杯沖製，後者則是先在中央工場製作後，再運送到分店使用。由於客美多的產品是以工廠生產為主，因此店鋪可以聘用較多兼職，工時也較靈活。

因此新冠肺炎疫情期間，客美多藉著調整工時來控制人事支出會比較簡單。 兩者在產品操作的差異，影響他們在非常時期的靈活度，最終影響獲利。

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Photo：Live Japan、wikimedia、窩客島