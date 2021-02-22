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【疫市直擊】疫情稍為緩和的士加租最多5成　車主：追落後・司機：打份工好過自僱

業界頭條 13:33 2021/02/22

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香港的士小巴商總會通過建議，的士將會加租。

香港的士小巴商總會通早前通過建議，的士今天（2 月 22 日）加車租，增幅最高達 45%。有司機坦言無家庭負擔的話「唔揸好過揸，搵過第二份工好過」。

隨著新冠肺炎疫情反覆又再次緩和，的士車租調整「應市」，日更及夜更市區的士車租分別提升 60 及 90 港元達 360 元 和 290 元；新界的士日更及夜更車租各增 60 元，全日車租增至 520 港元，增幅介乎 20% 至 45%。商會表示，車租調整後仍只有疫情前租金 7 至 8 成，故不算加租。

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

的士司機黃先生坦言，車主或車行當的士牌是投資，的士放租與買樓後尋找租戶幫手供樓如出一轍，在新冠肺炎疫情最差時他們亦確有減租，就算政府有資助 3 萬元也難以彌補，疫情好轉後要找錢補上之前的缺口亦無可厚非。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

香港的士小巴商總會通過建議，的士將會加租。

施政報告稱以科技助的士業重生　租車司機：不整頓行業制度只會徒勞無功見下頁

但黃先生認為，司機永遠受害者。他解釋：「很多司機現在都主動尋找最平的車去租，希望有多些收入。農曆年初一至年初十生意明顯回升，但過了新十五之後大家都不知道市場會變成怎樣。我們也很想市道轉好，塞人塞車有生意做。」

他總結道：「現在這種市道再加上加租，我只能說如果家庭無負擔的話，的士唔揸好過揸，搵過第二份工好過自僱。」

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

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撰文 : 陳文政

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