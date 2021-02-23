【打爛飯碗？】電動車業興盛　反令日本減少30萬個工作機會？

隨著各大汽車業轉投電動車生產業務，隨時會影響就業市場。日本估計，現時國內 300 萬個與汽車相關工作機會將受到影響，恐造成 30 萬個就業機會流失，減幅高達 1 成。

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日本《共同社》報道，汽車產業將由燃油汽車過渡至電能車（EV），而電動車使用摩打驅動輪胎行駛，不需要燃油發電機等相關零件，估計零件數量將燃油汽車的約 3 萬個，減少至約 2 萬個。

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電動汽車組件減少間接造成職位流失，據日本理特諮詢公司（Arthur D. Little Japan）分析，目前日本國內汽車零件相關職位約有 300 萬個，當汽車業轉為生產電動車可能導致 30 萬個工作機會流失。

報道又提到，當海外汽車品牌將企業資源集中在電動汽車開發，但日本廠商一度在研發上落後，會導致日本汽車在海外銷售困難，繼而導致更多就業機會流失。

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Photo：Siyuwj、BMW Werk Leipzig