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【業界自救】填表代替「安心出行」難實行？ 業界自製聯絡小卡・PDF表格下載互助抗疫

業界頭條 15:01 2021/02/22

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政府於 2 月18日實施放寬社交距離措施，相關處所需遵守兩項新措施，包括顧客進入先掃描《安心出行》二維碼，收集資料包括姓名、聯絡電話，到訪處所的日期及時間，並保留記錄 31 日。「稻苗學會」會長黃傑龍日前在社交平台發帖文指，若市民不懂得使用或不願使用《安心出行》，建議預先印好並上載設計「聯絡卡」表格樣板。

生意滔滔遇是如臨大敵？堂食放寬食肆：只能兩手準備應付（有片）見下頁

年初七（18 日）恢復營業包括美容業處所，較早前美甲店也在社交媒體上載填表紙張表格，私人傳送信息提供 PDF 紙張表格。有美甲店在 Facebook 發帖，建議商户可以預先印好紙張表格，方便沒有下載《安心出行》客人使用。「如果有需要可以留言或 PM（傳送私人信息）會傳 PDF 給你」及「大家互相幫助」字句，放寬新措施業界發輝互助精神。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁

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黃傑龍 2 月 16 日發帖文表示，收到客人詢問可否聯其他食肆合作製作「聯絡卡」，供長者預先準備填寫表格資料，其後黃傑龍回覆「時間緊迫聯合製作不可能」，並建議「歡迎自己印出來或拿張白紙幫老人家填寫後相關資料，帶他放￼入箱內。」

【安心出行】市民不習慣・專責員工處理 茶餐廳：僅一半客用「安心出行」對防疫作用有限​​​​​​【​見下頁

同日，黃傑龍在另一帖文表示：「每日我們會將當天收集到的聯絡小卡封存在公文袋，我每間分店都安排了 31 個公文袋，相關內容我們不會看，因為相關資料是寫給衛生防護中心；直接封存保留 31 日，絕對保障到你嘅私隱，放心。」

黃傑龍再於 2 月 19 日再發帖文，內容提及收到不少朋友和餐廳訊息「使用我們設計的聯絡小卡，好開心有一種貢獻社會的感覺」並多謝大家信任。

【限聚令放寬】放寬堂食至10pm但要掃「安心出行」食肆如何應對？有小店只供外賣或直接停晚市見下頁

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撰文 : 鍾采餘

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