【SME學堂】無遊客一定蝕？3大原因令台北101景點去年賺近41億

新冠肺炎疫情雖然令訪台旅客減少，但當地旅遊景點「台北101」似乎未受疫情打擊，去年營業額更錄得 147 億元台幣（約港幣 40.82 億元）。101購物中心營運方透露 3 個原因令「台北101」成功渡過疫市，值得小商戶租客「偷師」。

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「台北101」是台北著名旅遊景點，其購物中心有不少奢侈品牌進駐。雖然新冠肺炎疫情期間遊客大減，但商場去年收入仍錄得破百億台幣。101購物中心營運總監朱麗文表示，由於台灣防疫表現較好，不少國際品牌更願意將首發、限量商品轉往台灣銷售，令台灣貨源充足。

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▲ 「台北101」有不少奢侈品牌進駐。

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此外，新冠肺炎疫情令全球市民無法外遊，不少人將旅遊預算轉移至國內奢侈品消費；另一方面，台商回流亦提升高端產品消費力。朱麗文又指，商場國際精品珠寶腕錶業績創新高，足以彌補海外觀光客的業績。

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除了「台北101」購物中心在新冠肺炎疫情下營業額仍錄得破百億元，當地不少百貨公司去年的營業額也有同樣情況。據購物中心情報站數據顯示，2020 年台灣有 10 間營業額超過百億台幣的百貨公司，其中台中中港新光三越達到 206 億元台幣，十度蟬聯全台百貨「店王」；第二名為台北 SOGO 復興店，而台北101購物中心則以 147 億位居第 3。

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Photo：內湖凱旋酒店、購物中心情報站、台北101