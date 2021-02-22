【堅持歐製】中國消費者對歐洲製情有獨鍾？ 保時捷拒在中國設廠維持質素兼穩定價格

不少德國汽車製造商視中國為重點市場，他們在中國也設有廠房，如福士汽車（Volkswagen）在中國就有 26 間廠房；但同時德國汽車製造商的保時捷（Porsche）卻堅持不在中國設廠，認為中國市場對歐洲生產是品質保證，同時可維持產品的價格。

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保時捷執行長（CEO）Oliver Blume 接受《金融時報》訪問時表示，對中國市場而言，歐洲製的保時捷仍是品質和價值的保證，因此將產品生產轉移至他國是沒有任何意義。雖然德國製的成本較高，但 Blume 認為是值得，而經銷商和客戶也都對「德國製造」表示支持。

Blume 又指，雖然品牌未有跟上發展潮流，但因為品牌的產品是「100％ 來自歐洲」，令保時捷可以維持更穩定的價格。相反，有些在中國設廠的品牌需要推出折扣，以刺激銷售。

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▲ 歐洲製的保時捷仍是品質和價值的保證，因此將產品生產轉移至他國是沒有任何意義。

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保時捷的汽車銷量約有 1/3 來自中國市場，而中國也是品牌去年唯一銷售額錄得增長的市場。至於保時捷的姊妹品牌奧迪（Audi），同期在中國銷售額則上升5.4％ 、BMW 增長加 7.4％、平治（Mercedes）增加 11.7％。

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Photo：Porsche、Brian Snelson