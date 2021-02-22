  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (週一) 15:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊業冰封】訪日旅客創20年新低　淺草．秋葉原現店舖倒閉潮？

業界頭條 14:24 2021/02/22

分享：

一場新冠肺炎疫情，令全球旅遊業冰封。依賴旅客作為收入來源的觀光點最為嚴重，其中訪日遊客「必到」的淺草和秋葉原，在疫情下更出現店舖倒閉潮，當中不乏老店及模型店。

奢侈品牌可望發新年財！在地過年內地零售餐飲收入近萬億見下頁

據日本晨間節目《とくダネ！》報道，原本擠滿遊客的東京淺草，在新冠肺炎疫情下變得冷清。至於在淺草寺附近的仲見世商店街（仲見世通り），也出現同樣情況，大部分店鋪不是暫時停業，就是倒閉。

日本觀光局公布數字顯示，2021 年 1 月到訪日本的外國遊客人數為 46,500 人，比去年減少 98.3%，連續 16 個月按年減少。日本政府原先計劃在 2020 年接待超過 4,000 萬名旅客，但疫情關係令旅客數目只得目標一半。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

網銷大趨勢GAP反而中國加開分店？因電貿＋非商場門市才吃得開見下頁

另一邊廂，以往動漫迷「必到」的秋葉原亦出現倒閉潮，其中當地的「地標」SEGA 秋葉原 2 號館（セガ秋葉原2号館），受新冠肺炎疫情影響在去年 8 月 30 日正式結業。節目又提到，在秋葉原經營近 40 年的烘焙店也因為疫情關係宣布結業。

遊客訪日無期 「無敵大海景」廣島縣吳市溫泉汐音3月結業見下頁

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：とくダネ！、pixabay、セガのお店公式@Twitter

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【疫市營商】疫情酒吧停業拒坐以待斃 酒店合作改變消費習慣拓客源反擊
今日
【疫市營商】疫情酒吧停業拒坐以待斃 酒店合作改變消費習慣拓客源反擊
【疫市營商】健康食品需求大配合數碼營銷　湯包銷量逆市增10倍
2021/02/18
【疫市營商】健康食品需求大配合數碼營銷　湯包銷量逆市增10倍
商業營銷 疫情 旅遊行程 日本 旅遊行業 餐飲 零售 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【業界自救】填表代替「安心出行」難實行？ 業界自製聯絡小卡・PDF表格下載互助抗疫

下一篇文章

【疫市直擊】晚市可堂食客已走怎算好？日式燒肉店：靠「抵食」最短時間吸引客人回流
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣