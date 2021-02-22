【旅遊業冰封】訪日旅客創20年新低　淺草．秋葉原現店舖倒閉潮？

一場新冠肺炎疫情，令全球旅遊業冰封。依賴旅客作為收入來源的觀光點最為嚴重，其中訪日遊客「必到」的淺草和秋葉原，在疫情下更出現店舖倒閉潮，當中不乏老店及模型店。

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據日本晨間節目《とくダネ！》報道，原本擠滿遊客的東京淺草，在新冠肺炎疫情下變得冷清。至於在淺草寺附近的仲見世商店街（仲見世通り），也出現同樣情況，大部分店鋪不是暫時停業，就是倒閉。

日本觀光局公布數字顯示，2021 年 1 月到訪日本的外國遊客人數為 46,500 人，比去年減少 98.3%，連續 16 個月按年減少。日本政府原先計劃在 2020 年接待超過 4,000 萬名旅客，但疫情關係令旅客數目只得目標一半。

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另一邊廂，以往動漫迷「必到」的秋葉原亦出現倒閉潮，其中當地的「地標」SEGA 秋葉原 2 號館（セガ秋葉原2号館），受新冠肺炎疫情影響在去年 8 月 30 日正式結業。節目又提到，在秋葉原經營近 40 年的烘焙店也因為疫情關係宣布結業。

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Photo：とくダネ！、pixabay、セガのお店公式@Twitter