【香港製造】紫花油 Level 3 口罩 特價售 $45 盒起

紫花油 WeArmask 正特價發售 Level 3 口罩，另更推獨立包裝款式。



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紫花油 WeArmask 是香港製造的口罩，提供成人和中童尺寸，有紫白兩色選擇。廠方有 Level 2 和 Level 3 版出售，當中 Level 3 正做特價，售價比 Level 2 更平。最平的是非獨立版，售 $45/30個，新推的獨立包裝版則售 $55/30 個。



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紫花油​​​​​​​口罩規格

尺寸：175mm/145mm x 95mm

符合美國ASTM F2100-19 Level 3 標準

符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 標準

病毒過濾效率(VFE) 達99.9%

細菌過濾率 (BFE) > 99%

微粒子過濾效率 (PFE) > 98%

顏色：紫色/白色

容量：30片/盒



售價:$45/$55(獨立包裝)



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。