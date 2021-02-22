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【成功人士選擇?】WAO 本一英倫風口罩 型格男女款口罩 Level 3 售 $98 盒

行內熱話 02:32 2021/02/22

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香港口罩廠 WAO 本一正發售兩款英倫風口罩。
           
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 WAO 本一發售的兩款口罩，採用英倫風設計，分別有針對男士和女士的款式。男士款設計沉實型格，適合成功行政人員使用，女士款則是針對 OL 設計的格仔款，無論上班和出街一樣合適。

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Raze 口罩規格

-符合美國標準ASTM Level 3
-PFE（微粒子過濾效率）≥99.7%
-BFE（細菌過濾效率）≥99.7%
-VFE (病毒過濾效率) ≥99.8%
-壓力差 (透氣程度) 3.2 mm H2O/cm2; 31.3 Pa/cm2
-尺寸: 17.5 x 9.5cm
-一盒 30 個
-產地: 香港

售價:$98 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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