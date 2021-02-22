99.9% 殺毒! 雙重殺菌機制 Raze 光觸媒抗菌立體口罩售 $88 盒

近來市面推出的口罩愈來愈講究科技， Raze 光觸媒抗菌立體口罩更用了 2 種殺毒技術，比市場其他同類口罩採用一種殺毒技術更多。



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Raze 光觸媒抗菌口罩具備 4 層設計：包含 2 層光觸媒消毒層 (消毒原理可看下圖)，能多角度殺滅高達 99.9% 的細菌、病毒！口罩更有兩種顏色可選，感覺時尚。一盒 10 個的 Raze 口罩售 $88，全獨立包裝。

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Raze 口罩規格



- 抗菌&抗病毒99.9%

- BFE >95%，PFE >98%

- 高透氣設計

- 成人尺寸: 208 x 83mm

- 3D舒適剪裁

- 可調式鼻托，特軟耳繩

- FDA認證PPE生產商

- 一盒 10 個獨立包裝



售價:$88



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。