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【二代進化】更柔軟舒適! SAVEWO 3DMEOW for Kids L2 立體喵口罩售 $149 盒

行內熱話 02:20 2021/02/21

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香港口罩廠 SAVEWO 表示，即時推出 3DMEOW for Kids L2  口罩。

 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

SAVEWO 表示，3DMEOW for Kids L2 立體喵第二代登場。新口罩採用全新的尺寸，並配合全新研發的 6mm 軟毛耳帶，達到前所未有的質感柔軟舒適。 

SAVEWO 3DMEOW for kids L2 救世立體喵採用專利萌爆立體剪裁 (設計見下圖)，有效增加呼吸空間，長時間穿戴也十分舒適，其中 L2 尺寸介於 S2 及 KDT之間，適合 7-13 歲小童臉型 (詳情尺寸見下文)。升級版本採用最新Type.Cool+ 過濾技術，超高透氣度，特別適合小朋友使用。每片均採用獨立個體包裝，方便攜帶。 

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    點擊圖片放大
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SAVEWO 口罩規格

創新Type.Cool+過濾技術，超強過濾極緻透氣

超低呼吸阻力 Breathing Resistance< 2.8mmH2O

採用不受濕氣影響的嶄新駐極技術，能持久保持過濾效能，效能可確保超過24小時

ESPP順滑親水性內層，呵護肌膚

細菌過濾效率 BFE>99.9%

顆粒過濾效率 PFE>99.9%

病毒過濾效率 VFE>99.9%

防止飛沫及潑濺阻擋達 160mmHg

符合美國ASTM F2100-19 Level3 醫用口罩標準

符合歐盟EN14683:2019 Type IIR 醫用口罩標準

一盒30個獨立包裝

香港製造

售價:$149 

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立體喵的各尺寸對比

3DMEOW for kids S2

適合2-6歲小童

摺疊：80(W) X 112(H) mm

展開：120(W) X 112(H) mm

3DMEOW for kids L2

適合7-13歲小童

摺疊：90(W) X 120(H) mm

展開：140(W) X 120(H) mm

3DMEOW for kidults

適合小顏人仕（Lady Size）

摺疊：100(W) X 128(H) mm

展開：150(W) X 120(H) mm

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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