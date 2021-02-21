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【夢幻設計】 Her own words x 便利妥 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩 售 $92盒

行內熱話 02:06 2021/02/21

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荃心日韓藥房正發售 Her own words x 便利妥  My Melody & Little Twin Stars 立體口罩。
         
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

內衣品牌 Her own words  聯乘便利妥，推出 Sanrio My Melody & Little Twin Stars 口罩系列，口罩上印有可愛卡通圖案，為香港製造，一盒 20 片口罩已有齊夢幻藍色及魅力紫色 2 款口罩，全獨立包裝，有中碼、細碼和加細碼尺寸選擇，售價為 $98。

【其他內容】  附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

    點擊圖片放大
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Her own words口罩規格

香港製造
原裝香港Sanrio正品授權
於無塵車間 (ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩
BFE細菌過濾率 ≥ 98%
PFE微粒子過濾率≥ 98%
VFE病毒飛沫過濾率 ≥ 99%
20片獨立包裝 (共2色，10片1色)
成人 M 碼 16.7w x 14.3h cm（適合成年女士）
中童 S 碼 16w x 12.2h cm （適合6至12歲）
幼童 XS 碼 13.5w x 10.5h cm （適合2至6歲）

售價:$92 盒

口罩購買連結<<<

【其他內容】   Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩
 
【其他內容】   韓國製造 Airish plus KF94 4 層立體口罩 日本城賣 $2.8個
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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