【夢幻設計】 Her own words x 便利妥 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩 售 $92盒

荃心日韓藥房正發售 Her own words x 便利妥 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩。



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內衣品牌 Her own words 聯乘便利妥，推出 Sanrio My Melody & Little Twin Stars 口罩系列，口罩上印有可愛卡通圖案，為香港製造，一盒 20 片口罩已有齊夢幻藍色及魅力紫色 2 款口罩，全獨立包裝，有中碼、細碼和加細碼尺寸選擇，售價為 $98。

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Her own words口罩規格



香港製造

原裝香港Sanrio正品授權

於無塵車間 (ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩

BFE細菌過濾率 ≥ 98%

PFE微粒子過濾率≥ 98%

VFE病毒飛沫過濾率 ≥ 99%

20片獨立包裝 (共2色，10片1色)

成人 M 碼 16.7w x 14.3h cm（適合成年女士）

中童 S 碼 16w x 12.2h cm （適合6至12歲）

幼童 XS 碼 13.5w x 10.5h cm （適合2至6歲）



售價:$92 盒



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。