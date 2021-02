【夢幻設計】 Her own words x 便利妥 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩 售 $92盒

荃心日韓藥房正發售 Her own words x 便利妥 My Melody & Little Twin Stars 立體口罩。



內衣品牌 Her own words 聯乘便利妥,推出 Sanrio My Melody & Little Twin Stars 口罩系列,口罩上印有可愛卡通圖案,為香港製造,一盒 20 片口罩已有齊夢幻藍色及魅力紫色 2 款口罩,全獨立包裝,有中碼、細碼和加細碼尺寸選擇,售價為 $98。

Her own words口罩規格



香港製造

原裝香港Sanrio正品授權

於無塵車間 (ISO 8級別)生產的三層一次性掛耳式口罩

BFE細菌過濾率 ≥ 98%

PFE微粒子過濾率≥ 98%

VFE病毒飛沫過濾率 ≥ 99%

20片獨立包裝 (共2色,10片1色)

成人 M 碼 16.7w x 14.3h cm(適合成年女士)

中童 S 碼 16w x 12.2h cm (適合6至12歲)

幼童 XS 碼 13.5w x 10.5h cm (適合2至6歲)



售價:$92 盒



口罩購買連結<<<

購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。