多款日本口罩到貨! 日製平和 Lv3 立體口罩售 $149/60個

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網店 OZONE Sportswear 表示，多款日本口罩已到貨。
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BMC premium 30枚17.5cm / 14.5cm 獨立包裝售 $89 盒
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟