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多款日本口罩到貨! 日製平和 Lv3 立體口罩售 $149/60個

行內熱話 01:56 2021/02/21

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網店 OZONE Sportswear 表示，多款日本口罩已到貨。 
        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次新返貨的包括:

日本製平和3D立體口罩售  $149 盒

白元快適成人 16.5cm （新啡盒）售  $89  盒

BMC 成人/中童獨立包裝80枚 售 $189盒

BMC premium 30枚17.5cm / 14.5cm 獨立包裝售 $89 盒

阿蘇製藥三防（非獨立）17.5cm 50枚盒 售  $85 盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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