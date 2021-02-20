香港區區都開 Donki !? 驚安殿堂之野望! 業績報告揭示在港擴充計劃

DON DON DONKI 驚安之殿堂的藍灣廣場店剛開張，又傳出 DONKI 將於屯門市廣場開設新店。不過原來 DONKI 的野心不限於，日本方面正部署在全香港開設共 24 間分店。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

驚安之殿堂剛在日本公布最新的業績報告 (詳情見下圖)，計畫在將於 2024 年 6 月增至 126 間海外分店。當中香港 DONKI 分店更由目前 6 間分店，增至全港 24 間，換言之極大可能香港區區都會開 DONKI 分店，某些旺區甚至開超過一間分店。究竟驚安殿堂之野望能否實現，就要看官方未來的推展進度了。



【其他內容】 附購買連結!HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個



▼ 點擊圖片放大 +4 +3



【其他內容】 Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩



【其他內容】 【新春清貨】麥玲玲牛年開運大四喜口罩平均售 $64 盒 每盒更送 $200 開運利是