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香港區區都開 Donki !? 驚安殿堂之野望! 業績報告揭示在港擴充計劃

業界頭條 19:49 2021/02/20

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DON DON DONKI 驚安之殿堂的藍灣廣場店剛開張，又傳出 DONKI 將於屯門市廣場開設新店。不過原來 DONKI 的野心不限於，日本方面正部署在全香港開設共 24 間分店。
         
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驚安之殿堂剛在日本公布最新的業績報告 (詳情見下圖)，計畫在將於 2024 年 6 月增至 126 間海外分店。當中香港 DONKI 分店更由目前 6 間分店，增至全港 24 間，換言之極大可能香港區區都會開 DONKI 分店，某些旺區甚至開超過一間分店。究竟驚安殿堂之野望能否實現，就要看官方未來的推展進度了。

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撰文 : 張文啟

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