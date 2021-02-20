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【迎開學】殺滅 99% 新冠病毒! C-Force 潔動力 Curie 殺毒口罩 中童版新登場

行內熱話 01:50 2021/02/20

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C-Force 潔動力表示，針對學生重新開學，繼推出成人版 Curie 殺毒口罩後，再推中童版 (15x9.5厘米)。
        
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C-Force 潔動力指，中童版口罩採用的 Curie 技術，能利用新冠病毒、病毒及細菌帶強負極性的特質，在口罩內細緻纖維間建立高耐久性及高強度正極離子結構 。藉正負相吸的原理，首先能攔截及阻隔帶負極的細菌及病毒，而在高強度正極相吸的過程中同時能撕裂細菌和病毒的包膜繼而殺滅，避免口罩二次感染。

因此，C-Force 口罩能殺滅新冠病毒(COVID-19)>99%，殺滅流感病毒率(H3N2)/金黃葡萄球菌率/細菌>99%。此外，口罩亦提供 LEVEL 3 和 PFE/BFE>99% 的防護力。
 

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Curie 口罩規格 

7片獨立包裝/包

ASTM F2100/2010 LEVEL 3

EN14863 TYPE II R

PFE,BFE,VFE>99%

殺滅 新冠病毒(COVID-19) > 99%

殺滅 流感病毒(H3N2)/金黃葡萄球菌/細菌> 99%

尺寸 15x9.5厘米

香港科研 多間權威機構認證 信心保證

美國及香港專利技術

100%香港製造

售價:$249/6包

(送99.9%抗菌消毒搓手液100ml 1支)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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