限聚令再放寬，餐廳晚市堂食至晚上 10 時，但條件是顧客要用《安心出行》app 或入座時登記個人資料，對人手有限的小型食肆是負擔。有茶餐廳指，措施初推行難免混亂，現時約有一半客人使用《安心出行》，對於能否藉此防疫，東主稱有所保留。

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位於漆咸道南的「三餐冰室」老闆馬雄才（Sam）表示，《安心出行》執行上有些許混亂：「就好像新冠肺炎疫情剛開始時要求客人量度體溫那樣，客人不習慣，我們就要找員工提醒客人做。確實有些客人不喜歡，但大家都只好行多步。對於營運的最大影響是安排 1 名員工在店前專門做登記，中午繁忙時段少了 1 人招呼顧客頗麻煩。」

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▲ 「三餐冰室」位於漆咸道南。

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馬雄才指出，現時約有一半顧客使用《安心出行》，不少年紀大一點的食客需要人幫，但其實年青人也有用《安心出行》。他說：「填紙仔很難避免對方會亂寫，但如果不是大家都填寫真實資料，《安心出行》作用有限，其實我有些覺得白費大家時間。」

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