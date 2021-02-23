【疫市求職】（ 心急不來）想知見工面試成功機會？人事顧問：把握現場提問時間

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「求職」是每個人必經歷過程，求職者等待錄取期間特別漫長，心急如焚之情可而知，尤其新冠肺炎疫情下人浮於事。想追蹤面試的後續流程應該怎樣做？人事顧問建議以下兩項t貼士予心急的求職者：
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（1）在提問環節發問：
毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為：「一般面試最後提問環節重要，因表現良好會『加分』，不答則會『減分』，應徵者發問有關就業或前景等問題較合理，同時問面試後續流程為最好時機。因為面試官一定解釋，亦證明你緊張面試機會。」
此外，如面試官於首次面試時，曾向你提問上班時間、薪金方面代表取錄的機會較大。
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（2）隔一至兩日可寄答謝電郵：
周綺萍又指：「面試後隔一至兩日寄封簡短電郵答謝給予機會，順帶詢問後續流程，但這建議較合適次輪面試求職者，用來觀察面試者對你會否後續面試流程的反應。」
她又忠告，如果寄答謝電郵後沒有回覆千萬不要再追問，否則面試官對你印象差或「麻煩」觀感。
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Photo：Pexels
撰文 : 鍾采餘