韓國製造 Airish plus KF94 4 層立體口罩 日本城賣 $2.8個

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日本城網店正發售 Airish plus KF94 4 層防護口罩 20 片裝。
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Airish plus 是韓國製造的 KF94 規格口罩，可過濾 94% 0.4 微米的微粒。日本城網店正提供優惠，可以 $168 購買 3 盒 20 個的 Airish plus KF94 4 層防護口罩，平均每片售價為 $2.8。
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Airish plus口罩規格
韓國食品及藥物管理局認可
KF94為可過濾94% 0.4微米的微粒
四層過濾結構
有效阻隔灰塵、微細顆粒和PM2.5微米或細懸浮粒子和飛沫達94%
FDA, ISO9001, CE, 韓國MFDS 食品醫藥品安全處認證
3D立體設計，減少與面部及嘴巴摩擦，並緊貼臉部，高度密封且易於呼吸，不會有焗促感。
可防止眼鏡滑落和起霧
獨立包裝，方便攜帶
100% 韓國製造
尺寸：約205x160mm
一盒 20片，每片獨立包裝
售價:$168/3盒
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3 月 11 日發貨
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟