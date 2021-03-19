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【附購買連結】韓國製造 Airish plus KF94 4 層立體口罩 日本城賣 $2.8個

行內熱話 16:19 2021/03/19

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日本城網店再加推發售 Airish plus KF94 4 層防護口罩 20 片裝。
       
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Airish plus 是韓國製造的 KF94 規格口罩，可過濾 94% 0.4 微米的微粒。日本城網店正提供優惠，可以 $168 購買 3 盒 20 個的 Airish plus KF94 4 層防護口罩，平均每片售價為 $2.8。

    點擊圖片放大
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【其他內容】  【附購買連結】3E>99%! 台灣製 Silver Force 口罩 特價售 $50/50個

Airish plus口罩規格

韓國食品及藥物管理局認可
KF94為可過濾94% 0.4微米的微粒
四層過濾結構
有效阻隔灰塵、微細顆粒和PM2.5微米或細懸浮粒子和飛沫達94%
FDA, ISO9001, CE, 韓國MFDS 食品醫藥品安全處認證
3D立體設計，減少與面部及嘴巴摩擦，並緊貼臉部，高度密封且易於呼吸，不會有焗促感。
可防止眼鏡滑落和起霧
獨立包裝，方便攜帶
100% 韓國製造
尺寸：約205x160mm
一盒 20片，每片獨立包裝

售價:$168/3盒

口罩購買連結<<<
 

【其他內容】   藍鷹牌口罩盤點開倉 現貨口罩買 2 送 1
 
【其他內容】  Protector 獨立包裝中童口罩 惠康特價售 $39.9 盒
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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