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【財政預算案2021】餐飲小店的期望：向市民派錢・免水電費・加推保就業

業界頭條 19:37 2021/02/19

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財政預算案將於下周三（24 日）公布，大企業、小市民各有訴求，餐廳、外賣等經商小店當然希望政府能幫手。有食肆希望政府能再次推出保就業，有以外賣生意為主的食店則希望直接派錢，以直接措施惠及市民。

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

位於荃灣銓通工業大廈的樓上餐廳「The 5B Private Corner」，負責人羅偉健（Kelvin）表示，近期生意隨著限聚令放寬開始好轉。他希望政府今年好像去年那樣幫我們，免除一定金額的水費、電費、排污費等經營開支。牌照費亦希望繼續減免。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款　廠商會：甘露助絕處逢生見下頁

「The 5B Private Corner」老闆羅偉健 (Kelvin)。

羅偉健又說：「其實最好的還是再推出保就業，疫情下餐廳入座率減半，有一段時間更因為不能做晚市，營業時間又要再減半。每當晚上餐廳關門便要讓員工回家，作為經營者既艱難又尷尬，畢竟沒理由因此防疫而減員工薪水，希望政府能夠作出一定補償。」

賣年糕送腸粉醬？食店推自製招牌麻香汁回饋街坊（有片）見下頁

鳳鳴石磨腸粉聯合創辦人林應祺。

錯過．跌過．失敗過 工廈餐廳 5B 逆轉靠溝通及創意見下頁

鳳鳴石磨腸粉聯合創辦人林應祺表示，由於生意以外賣為主，去年財政預算案並無太多地方惠及他們，所以更希望今年有幫助大眾的措施，例如：直接派錢、派消費券，既直接又可以讓失業率高企的市道盡快復甦。

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撰文 : 陳文政

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