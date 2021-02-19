【財政預算案2021】餐飲小店的期望：向市民派錢・免水電費・加推保就業

財政預算案將於下周三（24 日）公布，大企業、小市民各有訴求，餐廳、外賣等經商小店當然希望政府能幫手。有食肆希望政府能再次推出保就業，有以外賣生意為主的食店則希望直接派錢，以直接措施惠及市民。

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）【見下頁】

位於荃灣銓通工業大廈的樓上餐廳「The 5B Private Corner」，負責人羅偉健（Kelvin）表示，近期生意隨著限聚令放寬開始好轉。他希望政府今年好像去年那樣幫我們，免除一定金額的水費、電費、排污費等經營開支。牌照費亦希望繼續減免。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

▲ 「The 5B Private Corner」老闆羅偉健 (Kelvin)。

羅偉健又說：「其實最好的還是再推出保就業，疫情下餐廳入座率減半，有一段時間更因為不能做晚市，營業時間又要再減半。每當晚上餐廳關門便要讓員工回家，作為經營者既艱難又尷尬，畢竟沒理由因此防疫而減員工薪水，希望政府能夠作出一定補償。」

賣年糕送腸粉醬？食店推自製招牌麻香汁回饋街坊（有片）【見下頁】

▲ 鳳鳴石磨腸粉聯合創辦人林應祺。

錯過．跌過．失敗過 工廈餐廳 5B 逆轉靠溝通及創意【見下頁】

鳳鳴石磨腸粉聯合創辦人林應祺表示，由於生意以外賣為主，去年財政預算案並無太多地方惠及他們，所以更希望今年有幫助大眾的措施，例如：直接派錢、派消費券，既直接又可以讓失業率高企的市道盡快復甦。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】 <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】