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【附購買連結】HK Medical Mask 彩色 Level 3 口罩大特價 限時優惠只售 $1 個

行內熱話 17:46 2021/02/19

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香港口罩廠 HK Medical Mask 提供新春口罩優惠。
       
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

HK Medical Mask 正舉行【初春購物祭】，由 2 月 19 日至 2 月 28 日，各款尺寸的口罩低至 $1 個。除口罩有優惠外，《初春購物祭》期間，全單買滿 $500 可免運費。優惠如下:

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【其他內容】  【新春清貨】麥玲玲牛年開運大四喜口罩平均售 $64 盒 每盒更送 $200 開運利是
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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