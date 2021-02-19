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【財政預算案2021】中小企有何期望？ 商會：派5000元現金券谷消費幫經濟

業界頭條 16:55 2021/02/19

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財政預算案2021 將於下周三（24 日）公布，香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦直言，派現金券會是合適措施，由於現金券有使用期限，能「催谷」市民在短時間內消費，幫經濟更快復甦。

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

劉達邦希望新一份財政預算案能在短線、長線上幫助中小企，除了著力支援旅遊業、零售業、娛樂業等新冠肺炎疫情「重災區」外，派發現金券亦不失為好方法：「派發 5,000 港元對於政府來說壓力未至太大，亦比派錢來得更加適合。透過有消費期限的現金券，市民會更有誘因消費，讓經濟更快復甦。對於即將支持不下去的中小企來說，及時雨來得愈早愈好。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦。

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

長遠政策方面，中小企融資擔保計劃「百分百擔保特惠貸款」頗受業界歡迎，而隨著疫情延長，相關計劃加碼會更適合現時市況，他說：「申請上限再提高 5 成，讓還息不還款的時期加長 1 年，公司會更容易守得住。政府亦可以提高各項免稅額，當公司有更多資金周轉，未來就算是守業還是擴張都有選擇。」

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撰文 : 陳文政

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