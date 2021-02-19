政府 2 月 18 日起放寬部分社交距離措施，新措施規定食客在進入處所前掃描《安心出行》二維碼（QR Code），或登記到訪資料保留記錄。食肆負責人表示，暫時大部分客人會配合新措施。

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新措施實施首日，SME.hket 記者到筲箕灣東大街食肆及酒樓，有店舖在門外張貼「疫情期間不設堂食 只限外賣」及 「禁止夜晚堂食」告示，有酒樓更準備兩種填寫方式作記錄，一張是表列形式「登記紙」及單行便條作「兩手準備」。

Double K Kitchen 負責人李文釗表示：「今日需要增加人手應付工作，本身中午要 4 人，現時要特別安排多 1 人安排食客入座和檢查客人資料；我們要跟進沒有展示二維碼的客人，在紙上填寫記錄。」對餐廳來說，工作量會增多，因筲箕灣區長者居多，長者顧客不懂得使用智能手機，這方面無辦法解決。

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安利魚蛋粉麵負責人鄭肇琪（Kay Cheng）指：「其實怕指引不清晰，有時老人家或小朋友無能力填，我們便幫手填。」

皇苑酒樓總經理黃潤源說：「酒樓出入人流多，人手未必能夠負荷，現時從寫字樓調配人手；找專人處理會浪費人力物力，待食客入座後自行掃二維碼，徜若食客不想填記錄，公司又表明留底只作記錄，經我們解釋後顧客也願意登記填寫記錄。」

不過，政府放寬堂食至晚上 10 時，似乎對酒樓來說生意無大幫助。黃潤源說：「平日早市午市較繁忙，晚市沒有那麼旺，或者周六及周日多人光顧。」

昨晚有快餐店員工為食客掃描二維碼時被打傷，有業界指食肆需要增加人手應對措施，希望食客明白。

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食環署昨晚發新聞稿表示，考慮到在餐飲處所購買外賣的顧客不會脫下口罩，且逗留時間比較短，純粹惠顧外賣的顧客，或為他們提取外賣的速遞員，不掃瞄《安心出行》場所二維碼可以接受。

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