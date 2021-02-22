【管理Tips】犯錯只懂Say Sorry只是藉口？要同事上司原諒先講補救方案

工作出錯自然要向對方道歉，但道歉時不斷說明原因但不講如何收科，隨時弄巧反拙。職場上說明的技巧十分重要，學會兩招道歉的方式，即使做錯事也容易得到對方原諒。

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（1） 說話盡可能簡短。

首先，要避免喋喋不休。這不只限於一對一談話時，還適用於自我介紹、會議簡報等場合；尤其在有限時間發表言論時，要注意發言在時間限制前結束。盡可能簡短的原因，是因為「你想說的話，和對方想聽的話不同」。所謂的發表，並非一廂情願把想講的內容說給別人聽，而是讓別人聽到他們想要聽的內容，因此與話題無關的，應可免則免。

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（2） 絕對不講藉口。

「對方想聽的是結論」，道歉時也是相同道理。例如比約定的時間遲到，你會忍不住向對方解釋遲到的原因。但是，在大部分情況下，對方對於你遲到的理由並不感興趣。因此，避免不斷說明遲到原因（也就是藉口），提早告訴對方開始時間延後造成的影響，以及補救的對策。

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Photo：ThoughtCo、LoveToKnow、WeWork、Jim O'Neil