【政府資助】科創基金申請難進度慢？中小企：部分批核條款不切實際

為了幫助香港創科中小企政府推出多項基金，惟部分基金在新冠肺炎疫情下改變申請門檻、批核金額，拒批後又因為政府職員在家工作（WFH）關係，申請難以跟進。有創科公司申請基金，申請失敗原因又莫名其妙，直到現在仍不知道那個環節出錯，更直言。

創新科技署創新及科技基金推出的「研究員計劃」前稱實習研究員計劃，鼓勵大學畢業生投身創科行業培育更多創科人才，申請公司可同時聘用最多兩名研究員並由政府補貼，每月最高津貼 21,000 港元，為期半年。計劃後來與「博士專才庫」整合成「研究人才庫」。

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高樂生活科技行政總裁鄧肇霆（Billy）說：「改變資助架構有很多可能因素，例如用更嚴謹程序防止申請人濫用政府資源。但改完又改會令正常申請者頗為尷尬，我們在 2019 年 11 月和2020 年 1 月分別請人、申請基金，結果是有一個不獲批核，直到現在都不知道原因。」

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▲ 高樂生活科技行政總裁鄧肇霆 (Billy) 。

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鄧肇霆指出，資助計劃的批核標準雖然清晰，但部分條件不切實際：「例如我們研發人工智能（AI）應用，必須收集資料，每日做訓練AI模型，但申條款列寫明重複和修改工作不被視為研究項目，所謂研究人才的定義狹窄。」

鄧肇霆進一步解釋，申請該項基金分成兩種做法，第一是員工入職後 3 個月內申請，另一個則是在人員未入職前申請，他直言後者雖然對公司更有保障，但不切實際，當今市場人才流動快，間間公司都在搶人，公司慢人一步便拖住研發進度甚至業務發展，且求職者亦不可能等待 3 個月至半年，靜候政府審批結果少才應聘。

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他說：「新冠肺炎疫情下在申請上有很多令人疑惑之處，例如明明是電子申請卻要郵寄實體資料，被駁回申請後想上訴，過程又見不到負責人。」

資助計劃改革，除了申請門檻有變，資助金額也有提升，本來是好事，但有政府職員曾致電鄧肇霆 ，問為何不因應津貼增加提高員工薪金，他反問基金每半年才結算、批核金額，公司又有個案在透明度不足下被駁回，公司又哪有足夠現金流支薪？他說：「疫下我也明白很多員工要在家工作（WFH），但如果打電話、電郵都找不到人解答疑問，透明度又不足，申請失敗我們這些中小企又可以做些甚麼呢？」

SME.hket 記者就上述情況向創新科技署進行查詢，創新科技署表示現正了解事件，截稿前未有進一步回覆。

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Photo：何志衡