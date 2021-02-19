【疫市解凍】奢侈品牌可望發新年財！在地過年內地零售餐飲收入近萬億

「在地過年」引發內地農曆新年購物潮，多間名店如 CHANEL、 Louis Vuitton（LV）等名店大排長龍，部分品牌的產品更出現缺貨。與歐美市場相比，中國市場在疫情下復甦較快，奢侈品牌有望發「新年財」！

據商務部近日發表的數據顯示，農曆新年假期全國重點零售和餐飲業銷售額達到 8,210 億元人民幣（約港幣 9,812 億元），較 2020 年和 2019 年分別增長 28.7% 和 4.9% 。「在地過年」加上無法外遊，逛商場成為內地市民新年期間的主要活動，犒賞自己的心態和節日消費慾刺激奢侈品消費增長。

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▲ 「在地過年」加上無法外遊，逛商場成為市民新年期間的主要活動。

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海南離島免稅店在農曆新年期間的銷售更有增無減，據海南省商務廳的統計數據，在 2 月 11 至 17 日，免稅店的銷售額超過 15 億元人民幣，而僅「情人節」 2 月 14 日免稅店銷售額就超過 2.8 億元人民幣，接待購物人數超過 20 萬人次。

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Photo：Realty Plus 、Limpid Translations