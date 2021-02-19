受新冠肺炎疫情影響，去年到訪日本的海外遊客人數只有 411 萬人，創 20 年新低。旅客大減導致當地旅遊設施經營困難，其中位於廣島縣吳市的天然溫泉「瀨戶內海洋SPA汐音」（瀬戸内オーシャンスパ 汐音），在官網宣佈將於 3 月 30 日結業。

日本吉祥物疫市大賺！熊本熊去年銷售額達125億（多圖）【見下頁】

以無敵瀨戶內海海景溫泉聞名的「瀨戶內海洋SPA汐音」，前身是民宿「音戶LODGE」本在 2007 年結業，其後在 2011 年改建成天然溫泉設施；除了溫泉設施，亦設有餐廳和手信禮品店。對於是次結業，官方未有在聲明中公布原因。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬【見下頁】

▲ 「瀨戶內海洋SPA汐音」（瀬戸内オーシャンスパ 汐音），在官網宣佈將於 3 月 30 日結業。

日本政府原先計劃在 2020 年接待超過 4,000 萬名旅客，但疫情關係令旅客數目只得目標一半。當地旅遊業步入寒冬，住宿和旅遊相關行業成重災區。據東京商工調查統計顯示，2020 年住宿行業倒閉數量為 2019 年的 1.5 倍，多達 118 間。

平價用品店沒落？日本300円店「三日月百子」申請破產（多圖）【見下頁】

▲ 「瀨戶內海洋SPA汐音」以無敵瀨戶內海海景溫泉聞名。

味千拉麵中國去年或蝕逾 1.3 億 日本連鎖拉麵始祖隨時沒落？【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：広島ニュース 食べタインジャー、瀬戸内オーシャンスパ 汐音