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【旅遊業冰封】遊客訪日無期 「無敵大海景」廣島縣吳市溫泉汐音3月結業

商管策略 09:40 2021/02/19

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受新冠肺炎疫情影響，去年到訪日本的海外遊客人數只有 411 萬人，創 20 年新低。旅客大減導致當地旅遊設施經營困難，其中位於廣島縣吳市的天然溫泉「瀨戶內海洋SPA汐音」（瀬戸内オーシャンスパ 汐音），在官網宣佈將於 3 月 30 日結業。

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以無敵瀨戶內海海景溫泉聞名的「瀨戶內海洋SPA汐音」，前身是民宿「音戶LODGE」本在 2007 年結業，其後在 2011 年改建成天然溫泉設施；除了溫泉設施，亦設有餐廳和手信禮品店。對於是次結業，官方未有在聲明中公布原因。

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「瀨戶內海洋SPA汐音」（瀬戸内オーシャンスパ 汐音），在官網宣佈將於 3 月 30 日結業。

日本政府原先計劃在 2020 年接待超過 4,000 萬名旅客，但疫情關係令旅客數目只得目標一半。當地旅遊業步入寒冬，住宿和旅遊相關行業成重災區。據東京商工調查統計顯示，2020 年住宿行業倒閉數量為 2019 年的 1.5 倍，多達 118 間。

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「瀨戶內海洋SPA汐音」以無敵瀨戶內海海景溫泉聞名。

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Photo：広島ニュース 食べタインジャー、瀬戸内オーシャンスパ 汐音

撰文 : 廖淑瑩

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