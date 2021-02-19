  • 17°C
香港時間 : 2021219日 (週五) 03:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

一盒齊五色! Protector Aurora 潮色極光口罩 型格高防搶賣

行內熱話 02:37 2021/02/19

分享：

獲消委會五星評級的 Protector 口罩，近來不斷玩色，今次更推出最新的 Aurora 極光系列。
      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Protector 新推出的 Aurora 口罩，採用，採用的比 Daily 更型格的顏色打造，提供包括:valentine (a maroon red)、shark (a steel blue)、freeze (a tiffany blue)、gasoline (a deep olive green)、knight (a midnight blue) 這五種搶眼潮流顏色。Aurora 口罩和之前推出的 Daily Palette 口罩一樣，一盒已有齊 5 種色，用戶不用購買 5 盒即可儲齊各色口罩。但注意此口罩仍在預售階段，要 2 月 26 日才出貨，售價為 $150/30 個。
 

    點擊圖片放大
    +6
    +5


【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

Protector口罩規格

-BFE >99%

-PFE >99%

-VFE>99%

-ASTM Level 3

-17.5cm

-獨立裝

-1 盒 30 個

售價:$150

口罩購買連結<<<

【其他內容】   Good Mask 門市優惠 買口罩送 50 片裝中童口罩

【其他內容】  【新春清貨】麥玲玲牛年開運大四喜口罩平均售 $64 盒 每盒更送 $200 開運利是
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

相關文章

充滿春天氣息! Govek 花語系列 Lv3 口罩 獨立包裝售 $49 盒
2021/02/17
充滿春天氣息! Govek 花語系列 Lv3 口罩 獨立包裝售 $49 盒
CA Mask 漸變彩虹七色口罩 即將發售
2021/02/17
CA Mask 漸變彩虹七色口罩 即將發售
【超夢幻】Gimans Care Unicorn Aurora 極光之旅口罩 每片口罩顏色紋理都不同
2021/02/18
【超夢幻】Gimans Care Unicorn Aurora 極光之旅口罩 每片口罩顏色紋理都不同
網上購物 著數優惠 口罩

上一篇文章

自製獨一無二口罩! Good Mask 買口罩 送 DIY 口罩工作坊

下一篇文章

【附購買連結】3E 99%! 日本白元快適口罩新版 成人/中童同售 $89/40個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣