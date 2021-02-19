一盒齊五色! Protector Aurora 潮色極光口罩 型格高防搶賣

獲消委會五星評級的 Protector 口罩，近來不斷玩色，今次更推出最新的 Aurora 極光系列。



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Protector 新推出的 Aurora 口罩，採用，採用的比 Daily 更型格的顏色打造，提供包括:valentine (a maroon red)、shark (a steel blue)、freeze (a tiffany blue)、gasoline (a deep olive green)、knight (a midnight blue) 這五種搶眼潮流顏色。Aurora 口罩和之前推出的 Daily Palette 口罩一樣，一盒已有齊 5 種色，用戶不用購買 5 盒即可儲齊各色口罩。但注意此口罩仍在預售階段，要 2 月 26 日才出貨，售價為 $150/30 個。



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Protector口罩規格

-BFE >99%

-PFE >99%

-VFE>99%

-ASTM Level 3



-17.5cm

-獨立裝



-1 盒 30 個



售價:$150

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。