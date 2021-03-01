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【樂齡科技】AI 技術融入遊戲　港產失智症篩查系統望量產成功

商管策略 12:15 2021/03/01

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新冠肺炎肆虐，港人難與內地工廠順暢合作，原訂計劃被逼延後。有香港公司透過互助開發軟硬件讓計劃繼續順利進行，待疫情一過即能投入量產，不過時間白過。

創辦於 2019 年的高樂生活科技有限公司為一間創科公司，主要開發面向老人家的樂齡科技產品，例如智能家居看護系統。其會通過家居監察設備、 特製 App 去分析老人家的運算，專注能力，篩查老人家的身體情況，以及有否患上早期失智症，防範意外於未然。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

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文字藝術發放正能量　本土創作黑色幽默勉勵港人（有片）見下頁

行政總裁鄧肇霆 (Billy)  指出，雖然公司以開發軟件為主，但想完善軟件，必須製作出實體產品並進行試點，惟疫情打亂了原定計劃，來回中港需要隔離，內地工廠又一度停工，變相難與內地工廠合作製作硬件，說：「要在香港找到願意製作小批量產品的工廠頗為不易，幸好後來接觸到一些有經驗的開發商和廠家，原來疫情下不少人都有這方面的煩惱，在互相幫忙下，最後計劃反而推出得比預期快。雖然成本高了，但也不全是壞事，因為開發人工智能需要數據，更快收集到更多數據便可以早人一步建立起人工智能模型。」

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

Billy 表示老人家很多時都有數碼鴻溝，所以他們所開發的軟件都非常簡單，類似於遊戲。這套失智症篩查系統只需要老人家每天抽一點時間遊玩，人工智能即可監察其智能狀況，若老人家有失智症初步徵兆，軟件便會示警，用戶即可與醫生進行精確測試，以免情況愈來愈嚴重，發生意外後便太遲。這套系統針對的目標客戶有兩類：一、有經濟能力，預備退休或己經退休的人士，想透過裝置監察自己的身體情況；二、兒女希望與父母保持接觸，卻又不想傷及老人家自尊心，在確保其有個人空間的同時關顧父母。

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撰文 : 陳文政

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