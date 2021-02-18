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【新春清貨】麥玲玲牛年開運大四喜口罩平均售 $64 盒 每盒更送 $200 開運利是

行內熱話 20:04 2021/02/18

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香港口罩廠 Mask Factory 表示，正推出牛年開運大四喜口罩優惠。
      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Mask Factory 表示，由即日起，買家任選兩盒財運、事業、桃花、健康系列口罩，只售 $128 兩盒，平均售 $64 盒。此口罩每盒有 6 款，每款 5 片共 30 片獨立包裝。每盒附送該主題開運解碼小天書及總值 $200 開運利是，之前可以用來購買 Mask Factory 口罩產品。

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

    點擊圖片放大
    +3
    +2


Mask Factory口罩規格

歐盟最高標準 EN14683 TypeIIR

過濾率：PFE+BFE+VFE>99%

財運、健康、事業尺寸：175mm x 93mm

桃花尺寸：160mm x 93mm

一個 30 個獨立包裝

售價:$128 / 2 盒

發售地點

MF Living概念店、惠康、MARKET PLACE、SASA、日本城JHC、CircleK、實惠、AEON、千色CITISTORE、SOGO、士多Ztore、龍豐集團、HKTVMALL

【其他內容】  日本城超筍優惠! 彩色日系口罩入手價 $1/ 包

【其他內容】   【口罩災難】疫情一年本港耗 24 億個即棄口罩! 環團提倡改用重用口罩
 
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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