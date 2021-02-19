創業奇情之「匿名真相」

當日培育基地負責人歡迎 Tommy 加入創業計劃，「成功申請創業計劃，辦公室租金及水電雜費均全免，帶部電腦進來就可以創業！」並祝願他和團隊以創新思維做出成績。可惜過了大半年仍毫無起色。Tommy 如熱鍋上的螞蟻，心急如焚，他們創業的資金更差不多用完了，在最困難時卻找到了新出路。

「想在香港自己挖礦，受限於租金電費，基本上是不可行的，但我們勝在租金電費全免。」Tommy 經同事 Jordan 建議，決定把公司電腦全部改裝成掘礦機，在加密貨幣這個浪潮分一杯羹。憑着「無本生利」的優厚條件，Tommy 很快嚐到了甜頭，成功在場外交易平台售出其挖掘回來的加密貨幣，暫時解決困擾多時的財政問題。

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「我們是西區警署 CID，懷疑你跟一宗網上騙案有關，請跟我們回去協助調查。」那天傍晚時份，兩名便衣探員突然上門拘捕 Tommy，在旁的太太非常震驚，不斷詢問探員是否搞錯了；被捕的 Tommy 相對鎮定，換了襯衣便隨探員回到警署。他相信自己是無辜的，而加密貨幣的買賣清楚知道買家身份，Tommy 相信科技能為他解開疑難。

跟探員前往警署途中， Tommy 被問及關於加密貨幣的各種操作，顯然那些探員是首次接觸這類案件，他忍不住口向他們講解有關這方面的知識，但又害怕說了一些對自己不利的說話。欲言又止的一段車程是人生最漫長的一段路。其後在警署內探員告知某受害人在網上結識了一名「美女」，經介紹並下載了投資應用程式；最後受害人投入了共 50 萬元的金錢購買了加密貨幣，並將加密貨幣轉到投資戶口中，然後美女就消失了。

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查證 Tommy 被拘捕的原因，是因為那位受害人轉帳給他購買加密貨幣，導致 Tommy 成了這宗騙案最後能被追蹤的一個證人。最可怕的是，Tommy 在交易時是跟那受害人做了身份認證，相信大家都是用真實身份進行交易，豈料那受害人受騙，間接令 Tommy 成為疑犯。

這位一直篤信創新科技的創業家，當然明白加密貨幣具匿名性質 — 很多毒品、網上賭場也是用加密貨幣交易，但他堅持做好客戶身份核實，到頭來卻令他惹禍上身。那晚更被依照程序要進入「臭格」暫時羈留，Tommy 心中百感交集，最後太太為他聘請了律師，清晨可以保釋外出，呼吸自由空氣。

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翌日，Tommy 回公司向生意夥伴交待案情，他同時被告知團隊成員 Jordan 已經失蹤一個星期。在遺下的個人物品中赫然發現了一張身份證，身份與 Tommy 案件的受害人吻合。

真實與虛擬世界有着糾纏不清的荒誕怪事，Jordan 以低於市價購買 Tommy 無本生利的加密貨幣，其後轉售圖利，場外交易平台粗疏的 KYC 監管制度，令 Tommy 誤墮法網，欲哭無淚。

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「成功申請創業計劃，將得到多方面的資助優惠，但並不包括辦公室租金及水電雜費。」培育基地的負責人昨天又再歡迎新一批創業人士。

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