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【香港失業率】失業率升至破紀錄7％　 教育業・藝術・娛樂界成新重災區

行內熱話 17:08 2021/02/18

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政府公布最新失業率由 6.6% 升至 7% 創 17 年以來新高，除餐飲服務活動業失業率顯著上升外，教育業和藝術、娛樂及康樂活動業勞工市場情況亦惡化。

業界料失業率升至7％　商會：數據滯後 3 月是飲食創業良機見下頁

政府統計處今日（2 月 18 日）公布最新失業率，失業率由 2020 年 10 月至 12 月的 6.6% 上升至 2020 年 11 月至 2021 年 1 月的 7%，創 17 年來高位；就業不足率亦由去年 10 月至 12 月的 3.4% 上升至去年 11 月至今年 1 月的 3.8%；總就業人數較上一個期間下跌 0.5% 至 3,630,600人，失業人數增加 3.1% 至 253,300 人。

跟消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在去年 11 月至今年 1 月 較去年 10 月至 12 月上升 0.7 % 至 11.3%，行業合計就業不足率上升 0.9 % 至 6.6% 的破紀錄高位。

其中，餐飲服務活動業的失業率及就業不足率分別顯著上升至 14.7% 及 10.0%。大多數其他行業的勞工市場情況亦惡化，尤其在教育業和藝術、娛樂及康樂活動業。」

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餐飲服務活動業的失業率由 13.8% 升至 14.7%，約有 33,700 人失業；教育行業方面，失業率由 4.2% 升至 4.7%，約 10,700 人；藝術、娛樂及康樂活動業則由 9% 升至 10.4%，約 5,900 人失業。

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

羅致光表示，雖然本地第 4 波新冠肺炎疫情近期見緩和，但由於經濟活動需要時間回復，勞工市場短期內仍會受壓。他希望整個香港社會齊心協力令疫情盡早受控，對經濟復甦以至勞工市場情況改善至關重要，政府亦會繼續密切留意相關情況。

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撰文 : 陳文政

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