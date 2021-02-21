【數碼轉型】機械人搬貨送餐防感染減成本　疫情後人類飯碗更難保？

新冠肺炎疫情期間，不少企業為減少人與人的接觸，紛紛採用機械人代勞。方舟投資創辦人 Cathie Wood 表示，未來人類要擔心的人工智能（AI） 。現時機械人發展速度加快，除了美國，日本和亞洲國家的企業正在使用更多機機械人取代人類工作，減少人與人之間的接觸，而這將成為長期趨勢。

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Cathie Wood 指，隨著工資不斷上升，加上訓練人工智能的成本大幅降低，企業將更積極採用 AI 取代人力。她觀察到美國運輸業和餐飲業已加速導入無人技術，又預計即使新冠肺炎疫情結束，這個趨勢也不會改變，不少人因而失業。

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醫療電子產品製造商歐姆龍（Omron）在新冠肺炎疫情期間開始出售原本在自己工廠使用的貨運搬運機械人。該公司表示，產品已經在 20 多個國家銷售，其中一半在亞太地區，包括中國、韓國、印尼、泰國、越南和印度。

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餐飲業已加速使用送餐機械人。據《日經新聞》指，日本機械人可以使用 AI 計算最短路徑，一次可以將餐點從廚房送到 3 張枱。生產這種機械人的公司 Japan System Project，去年 3 月開始在當地發售送餐機械人，客戶主要是餐廳和工廠，每部售價為 200 萬日圓（約港幣 14.7 萬元），而在去年 5 月查詢數量增加 1 倍。

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Photo：cea+@Flickr、The Spoon