【SME學堂】ICE FIRE全線結業 揭 OF．Number (N)ine 日本潮牌結業史（多圖）

主打美國和日本潮流服飾的日資品牌 ICE FIRE，宣布今年 3 月結業。品牌在 80 年代進軍香港，可算是香港潮牌始祖。除了 ICE FIRE，不少潮牌如 OF 和 Number (N)ine，已經成為集體回憶。

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（1）HEAD PORTER

日本潮牌 HEAD PORTER 於 1998 年創立，由藤原浩負責監製，曾跟 Bape 、HEIGHBORHOOD 等知名品牌推出聯乘產品，更掀起搶購潮。 但 HEAD PORTER 已於 2019 年宣布結業，其後推出另一品牌 RAMIDUS，延續 HEAD PORTER 風格。

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（2） OriginalFake

OriginalFake 由美國藝術家 KAWS 聯同日本著名玩具廠牌 MEDICOM TOY 創辦，2006 年成立起便引起外界關。當中 KAWS 獨特的畫風如簽名式的「交叉眼」成為品牌的「生招牌」，品牌主打大量原創角色所創作的潮物及服飾，但 OriginalFake 實體店在 2013 年 5 月宣布正式結業。

（3） Number (N)ine

1996 年由宮下貴裕和三浦秀教共同創立的 Number (N)ine ，主打美式街頭風格。創辦人宮下貴裕在 2009 年離開品牌，背後的財團易名為「NUMBER (N)INE」繼續營業。

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（4） F.I.L

風格揉合了日式工服、印第安風的 F.I.L ，曾是一眾「潮人」追捧的品牌。當年香港未有專門店時，顧客要不是水貨潮店購買，就是找相熟的 I.T 店員預留貨品或直接到日本購買。直至 2007 年，品牌在中環雲咸街開設分店，當年陳冠希、余文樂和藤原浩等港日潮界名人都出席開幕。F.I.L 其後在灣仔日街和尖沙咀半島酒店開設分店，直至 2015 年品牌宣布所有香港區分店結業。

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Photo：ICE FIRE、Pinterest、OriginalFake、露天拍賣、F.I.L