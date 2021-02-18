  • 18°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市請人】失業率7％照招兵買馬　譚仔三哥・新世界請人月薪高達10萬元

業界頭條 18:10 2021/02/18

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，失業、開工不足者眾；勞工處剛公布去年 11 月至今年 1 月失業率上升至 7.0%，就業不足率亦升至 3.8%。不過，亦有公司此時擴充規模吸納更多人才準備疫後反擊。地產財團新世界發展以至「小店」譚仔三哥相繼舉辦招聘會，有職位月薪更高達港幣 10 萬元。

香港社會商界牛年願望一致：盡快清零・市況復甦（有片）見下頁

新世界發展宣布將於 3 月 13 日在鰂魚涌甲級商廈 K11 ATELIER King's Road 舉辦首個私人企業大型招聘會，增聘約 1,000 個職位，招聘會將設 11 個求職攤位，招聘新世界發展及旗下逾 10 間公司職位，包括：新世界物業管理、K11 集團及 11 SKIES、新創建集團、港怡醫院等等。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

譚仔三哥米線將在勞工處飲食業招聘中心舉辦招聘會。

展銷舖位轉陣短租　香港人糯米糍蝕住做為養活員工見下頁

新世界發展招聘職位包括皇都戲院保育大使（月薪 3 萬港元）、K11 卓越服務大使（月薪 2 萬元）、口罩「Masketing」及研發專員（月薪 2.5 萬至 3.5 萬元）、「環境、社會和企業管治」（ESG）策略師（月薪 10 萬元）不等，求職者需由下周一（2 月 22 日）起透過網上預先登記，並於指定時段到達招聘會場，招聘會名額有限，額滿後將以後補方式處理。

疫情肆虐1年香港各行業冰封　邱騰華：研推「通行卡」恢復經貿活動見下頁

譚仔三哥米線亦將於下周一（2021 年 2 月 22 日）上午 10 時至 下午 1 時在灣仔告士打道 5 號稅務大樓地下勞工處飲食業招聘中心舉辦招聘會，招聘侍應、 廚房 、洗碗等職位，月薪由 1.6 至 1.75 萬港元不等。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光
2021/02/17
【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光
【限聚令放寬】有生意都不做？Mos burger宣布繼續暫停晚市堂食
今日
【限聚令放寬】有生意都不做？Mos burger宣布繼續暫停晚市堂食
疫情 失業 招聘會 勞工處 失業率 鰂魚涌 新世界 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【旅遊業解封】旅發局新一輪「賞你遊香港」　參與旅行社：4月後亞洲旅遊市場復甦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣