【疫市請人】失業率7％照招兵買馬　譚仔三哥・新世界請人月薪高達10萬元

新冠肺炎疫情肆虐，失業、開工不足者眾；勞工處剛公布去年 11 月至今年 1 月失業率上升至 7.0%，就業不足率亦升至 3.8%。不過，亦有公司此時擴充規模吸納更多人才準備疫後反擊。地產財團新世界發展以至「小店」譚仔三哥相繼舉辦招聘會，有職位月薪更高達港幣 10 萬元。

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新世界發展宣布將於 3 月 13 日在鰂魚涌甲級商廈 K11 ATELIER King's Road 舉辦首個私人企業大型招聘會，增聘約 1,000 個職位，招聘會將設 11 個求職攤位，招聘新世界發展及旗下逾 10 間公司職位，包括：新世界物業管理、K11 集團及 11 SKIES、新創建集團、港怡醫院等等。

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▲ 譚仔三哥米線將在勞工處飲食業招聘中心舉辦招聘會。

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新世界發展招聘職位包括皇都戲院保育大使（月薪 3 萬港元）、K11 卓越服務大使（月薪 2 萬元）、口罩「Masketing」及研發專員（月薪 2.5 萬至 3.5 萬元）、「環境、社會和企業管治」（ESG）策略師（月薪 10 萬元）不等，求職者需由下周一（2 月 22 日）起透過網上預先登記，並於指定時段到達招聘會場，招聘會名額有限，額滿後將以後補方式處理。

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譚仔三哥米線亦將於下周一（2021 年 2 月 22 日）上午 10 時至 下午 1 時在灣仔告士打道 5 號稅務大樓地下勞工處飲食業招聘中心舉辦招聘會，招聘侍應、 廚房 、洗碗等職位，月薪由 1.6 至 1.75 萬港元不等。

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