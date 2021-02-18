食客拒用《安心出行》強闖麥當勞光顧 揮拳打職員後逃去

由今日（18 日）起食肆如堂食時間延長至晚上 10 時、每枱由 2 人放寬至 4 人，顧客入內就要使用《安心出行》掃瞄二維碼，或登記資料作為紀錄。不過，今早有食客拒用《安心出行》而強進牛池灣彩雲商場麥當勞光顧，且於爭執期間揮拳打店舖職員，之後逃去。



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今日（18 日）早上 6 時 53 分，一名男子擬光顧牛池灣彩雲商場麥當勞時，職員要求他使用《安心出行》掃瞄二維碼，或登記資料作為紀錄，他即時拒絕且強進店內，且於爭執期間揮拳打店舖男職員，之後逃去。其他職員見狀代為報案，警方到場調查，暫列作襲擊及有人受傷案件跟進。據指在逃男子年齡約 50 餘歲，店舖男職員為 20 多歲，他在案發期間左額受傷，事後由救護車送院治理。



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