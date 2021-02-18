  • 21°C
香港時間 : 2021218日 (週四) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食客拒用《安心出行》強闖麥當勞光顧 揮拳打職員後逃去

行內熱話 12:47 2021/02/18

分享：

由今日（18 日）起食肆如堂食時間延長至晚上 10 時、每枱由 2 人放寬至 4 人，顧客入內就要使用《安心出行》掃瞄二維碼，或登記資料作為紀錄。不過，今早有食客拒用《安心出行》而強進牛池灣彩雲商場麥當勞光顧，且於爭執期間揮拳打店舖職員，之後逃去。
      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今日（18 日）早上 6 時 53 分，一名男子擬光顧牛池灣彩雲商場麥當勞時，職員要求他使用《安心出行》掃瞄二維碼，或登記資料作為紀錄，他即時拒絕且強進店內，且於爭執期間揮拳打店舖男職員，之後逃去。其他職員見狀代為報案，警方到場調查，暫列作襲擊及有人受傷案件跟進。據指在逃男子年齡約 50 餘歲，店舖男職員為 20 多歲，他在案發期間左額受傷，事後由救護車送院治理。

【其他內容】 每個唔駛 $2! 韓國製造 BKORT KF94 四層立體口罩 超平價售 $99/50個

【其他內容】   【口罩災難】疫情一年本港耗 24 億個即棄口罩! 環團提倡改用重用口罩

撰文 : 蘇家華

相關文章

【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光
2021/02/17
【限聚令放寬】康文署部分設施重開　私人健體教練停課近 1 年終見曙光
SIM 卡店主指《安心出行》帶動低用量「年卡」銷情 ! 太空 SIM 卡＄35 起有交易
今日
SIM 卡店主指《安心出行》帶動低用量「年卡」銷情 ! 太空 SIM 卡＄35 起有交易
【限聚令放寬】有生意都不做？Mos burger宣布繼續暫停晚市堂食
今日
【限聚令放寬】有生意都不做？Mos burger宣布繼續暫停晚市堂食
商場 麥當勞 QR Code

下一篇文章

【一盒齊10色】Procare HK 10 色彩耳帶口罩 獨立包裝售 $75 盒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】一文看清2021年展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣