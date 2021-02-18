【限聚令放寬】有生意都不做？Mos burger宣布繼續暫停晚市堂食

政府早前宣布今日（2 月 18 日）起放寬食肆晚市食堂至晚上 10 時，但要求所有食客進入食店前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。連鎖漢堡快餐店摩斯漢堡 (Mos Burger) 今日宣布，繼續暫停晚上堂禁堂食，堂食服務至下午 5 時 59 分。

放寬堂食至10pm但要掃「安心出行」食肆如何應對？有小店只供外賣或直接停晚市【見下頁】

摩斯漢堡在 Facebook專頁上指，全線分店將維持現有安排，包括堂食服務至下午 5 時 59 分、日間只開放店內一半座位，以及最多二人同坐一桌，而店舖亦延長 6 時後外賣自取 9 折優惠。摩斯漢堡在香港屬特許經營，特許權擁有者為台灣東元集團與日本摩斯漢堡母公司合資成立的安心食品服務公司。

政府日前宣布星期四（2 月 18 日）起放寬食肆堂食時間至晚上 10 時，但當局要求所有食肆顧客必須掃描《安心出行》流動應用程式或登記資料，相關處所員工要每 14 日接受檢測。



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