【疫市直擊】晚市可堂食客已走怎算好？日式燒肉店：靠「抵食」最短時間吸引客人回流

新冠肺炎疫情漸趨緩和，晚市堂食將於今天（2 月 18 日） 重開，有燒肉店透過加入全新菜單，以高中低價開全方位搶客，盼在晚市重開時即能吸引、開拓新客源。

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位於銅鑼灣的日式燒肉放題專門店「燒鬼」是最受晚市禁堂食影響的食店。負責人 Jerry Fung 坦言，日式燒肉難以外賣，出品效果亦不及經營晚市堂食理想，晚市停開令生意受到不少的損失，所以在重啟時更要落力經營，追回損失。

Jerry 表示，晚市停業期間亦一直思考重啟時要如何重新吸引顧客，「燒鬼」將引入特選美國封門柳、鹿兒島薩摩赤雞等高級食材，以及推出「抵食」和牛菜式放題，增加出品競爭力，以最短時間吸引客人回流。

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Jerry 說：「以往我們主攻高品質日本和牛，只是因應入座時段而調整放題的價錢，但套餐的選擇只有 1 款。是次推出多款放題選擇，是希望可以進一步廣納客源，讓不同預算的顧客均可試到我們的各款優質食材，希望可以盡快追趕之前多月的損失。」

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